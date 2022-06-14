Россия закрыла въезд десяткам журналистов и представителей обороны Британии

МИД России заявило, что 29 британских журналистов, которых внесли в список, якобы причастны к распространению "лживой и однобокой информации" об РФ и событиях в Украине и на Донбассе.

"Своими предвзятыми оценками они также способствуют разжиганию русофобии в британском обществе", - заявили в министерстве.

Так, в список вошли журналисты BBC, Times, Financial Times, Guardian, Independent, Daily Telegraph, Sky News.

Кроме того, Россия запретила въезд 20 представителям обороны Британии, которые, как обозначено в сообщении, принимают участие в принятии решений о поставках вооружений в Украину.

В списке оказались, в частности, заместитель министра обороны, командующий и начальник штаба ВМС, три члена парламента и руководители оборонных компаний BAE Systems и Thales UK.