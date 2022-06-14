UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия закрыла въезд десяткам журналистов и представителей обороны Британии

Фото: флаг Великобритании (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российская Федерация закрыла въезд для 49 журналистов из Великобритании, а также представителей командования Вооруженных сил, военно-промышленного комплекса и оборонного лобби страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

МИД России заявило, что 29 британских журналистов, которых внесли в список, якобы причастны к распространению "лживой и однобокой информации" об РФ и событиях в Украине и на Донбассе.

"Своими предвзятыми оценками они также способствуют разжиганию русофобии в британском обществе", - заявили в министерстве.

Так, в список вошли журналисты BBC, Times, Financial Times, Guardian, Independent, Daily Telegraph, Sky News.

Кроме того, Россия запретила въезд 20 представителям обороны Британии, которые, как обозначено в сообщении, принимают участие в принятии решений о поставках вооружений в Украину.

В списке оказались, в частности, заместитель министра обороны, командующий и начальник штаба ВМС, три члена парламента и руководители оборонных компаний BAE Systems и Thales UK.

Раньше Россия запретила въезжать в страну членам Палаты лордов парламента Великобритании.

Кроме того, в РФ теперь не может въехать премьер-министр Борис Джонсон и почти все правительство Британии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВеликобритания