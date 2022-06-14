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Росія закрила в'їзд десяткам журналістів і представників оборони Британії

Фото: прапор Британії(Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російська Федерація закрила в'їзд для 49 журналістів з Британії, а також представників командування Збройних сил, військово-промислового комплексу та оборонного лобі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ.

МЗС Росії заявило, що 29 британських журналістів, яких внесли до списку, нібито причетні до поширення "брехливої і однобокої інформації" про РФ і події в Україні і на Донбасі.

"Своїми упередженими оцінками вони також сприяють розпалюванню русофобії в британському суспільстві", - заявили у міністерстві.

Так, до списку увійшли журналісти BBC, Times, Financial Times, Guardian, Independent, Daily Telegraph, Sky News.

Крім того, Росія заборонила в'їзд 20 представникам оборони Британії, які, як зазначено в повідомленні, беруть участь у прийнятті рішень про постачання озброєнь в Україну.

У списку опинилися, зокрема, заступник міністра оборони, командувач і начальник штабу ВМС, три члени парламенту і керівники оборонних компаній BAE Systems і Thales UK.

Раніше Росія заборонила в'їжджати в країну членам Палати лордів парламенту Великобританії.

Крім того, в РФ тепер не може в'їхати прем'єр-міністр Борис Джонсон і майже весь уряд Британії.

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Російська ФедераціяВеликобританія