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Россия запретила въезд членам Палаты лордов парламента Великобритании

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Москва, Вторник 24 мая 2022 17:14
Россия запретила въезд членам Палаты лордов парламента Великобритании Фото: члены Палаты лордов парламента Британии попали под санкции России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство иностранных дел России объявило о ведении новых санкций против Великобритании. Москва запретила въезд в страну 154 членам Палаты лордов британского парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

В российском ведомстве отметили, что санкции в отношении 154 членов Палаты лордов британского парламента вводятся в качестве ответной меры. Им запрещен въезд в Россию.

Список членов Палаты лордов, которым запретили въезд в Россию:

Фото: список членов Палаты лордов британского парламента, попавших под санкции РФ (скриншот)

Напомним, ранее Россия запретила въезд премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и почти всем членам британского правительства.

Отметим, в середине апреля Великобритания внесла в санкционные списки более 200 физических и юридических лиц из России.

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