Россия запретила въезд Джонсону и правительству Британии

Министерство иностранных дел России ввело ответные санкции против Великобритании. Так, РФ запретила въезд почти всему правительству Соединенного Королевства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ .

"Данный шаг предпринят в качестве ответной реакции на развязывание Лондоном разнузданной информационно-политической кампании, направленной на международную изоляцию России, создание условий для сдерживания нашей страны и удушения отечественной экономики", - говорится в сообщении.

Так, теперь в Россию не смогут въехать: