ru ua
Сб, 16 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия запретила въезд Джонсону и правительству Британии

Новина українською →
Москва, Суббота 16 апреля 2022 12:46
Россия запретила въезд Джонсону и правительству Британии Фото: премьер Британии Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел России ввело ответные санкции против Великобритании. Так, РФ запретила въезд почти всему правительству Соединенного Королевства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"Данный шаг предпринят в качестве ответной реакции на развязывание Лондоном разнузданной информационно-политической кампании, направленной на международную изоляцию России, создание условий для сдерживания нашей страны и удушения отечественной экономики", - говорится в сообщении.

Так, теперь в Россию не смогут въехать:

  1. премьер-министр Борис Джонсон;
  2. заместитель премьер-министра, министр юстиции Доминик Рааб;
  3. министр иностранных дел Лиз Трасс;
  4. министр обороны Бен Уоллес;
  5. министр транспорта Грант Шаппс;
  6. министр внутренних дел Прити Пател;
  7. министр финансов Риши Сунак;
  8. министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг;
  9. министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Надин Доррис;
  10. заместитель министра обороны Джеймс Хиппи;
  11. первый министр Шотландии Никола Стерджен;
  12. генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман;
  13. депутат парламента от консервативной партии, бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Напомним, ранее Великобритания внесла в санкционные списки более 200 физических и юридических лиц из России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД РФ Борис Джонсон Санкции Великобритания
NEWS
52-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
52-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев