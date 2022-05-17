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Россия задействовала в войне против Украины 167 тысяч солдат, - Резников

Фото: российские солдаты (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

С момента начала вторжения РФ в Украину около 167 тысяч российских солдат были применены в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова.

"По данным украинской разведки, общая объединенная группировка войск, которая применяется против Украины (с учетом резервов), насчитывает около 167 тыс. личного состава", - отметил Резников.

При этом, по его информации, для участия в боевых действиях была непосредственно развернута 91 батальонно-тактическая группа.

"Еще 55 БТГр может быть привлечено из резерва и после восстановления в течение 1-2 месяцев", - добавил министр.

Напомним, ранее в Пентагоне сообщали, что по состоянию на 16 мая Россия задействовала 80 процентов батальонно тактических групп (БТГ) в войне против Украины.

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