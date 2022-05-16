У России остался минимум незадействованного резерва для войны в Украине, - Пентагон
По состоянию на 16 мая Россия задействовала 80 процентов батальонно тактических групп (БТГ) в войне против Украины.
Об этом заявил один из чиновников Пентагона, передает РБК-Украина со ссылкой на американского репортера Джека Детча.
Сотрудник оборонного ведомства США рассказал, что сейчас на территории Украины воюют около 106 российских батальонно тактических групп. При этом военно-политическое руководство РФ планировало задействовать во вторжении в Украину 140 БТГ.
По словам чиновника, у Путина осталось небольшое количество военного ресурса для продолжения ведения боевых действий.
NEW: U.S. assesses Russia has committed 80 percent of battalion tactical groups to Ukraine: senior U.S. defense official— Jack Detsch (@JackDetsch) May 16, 2022
now has 106 BTGs in the country, but still has a "majority" of the 140 units he dedicated to mission.
Putin "doesn't have a whole lot" to add to fight
Напомним, по состоянию на 13 мая, на украинский Донбасс и юг Украины российское военно-политическое руководство перебросило уже 105 БТГ.
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