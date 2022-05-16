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У России остался минимум незадействованного резерва для войны в Украине, - Пентагон

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Понедельник 16 мая 2022 18:34
У России остался минимум незадействованного резерва для войны в Украине, - Пентагон Фото: солдаты РФ (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на 16 мая Россия задействовала 80 процентов батальонно тактических групп (БТГ) в войне против Украины.

Об этом заявил один из чиновников Пентагона, передает РБК-Украина со ссылкой на американского репортера Джека Детча.

Сотрудник оборонного ведомства США рассказал, что сейчас на территории Украины воюют около 106 российских батальонно тактических групп. При этом военно-политическое руководство РФ планировало задействовать во вторжении в Украину 140 БТГ.

По словам чиновника, у Путина осталось небольшое количество военного ресурса для продолжения ведения боевых действий.

Напомним, по состоянию на 13 мая, на украинский Донбасс и юг Украины российское военно-политическое руководство перебросило уже 105 БТГ.

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