У России остался минимум незадействованного резерва для войны в Украине, - Пентагон

Сотрудник оборонного ведомства США рассказал, что сейчас на территории Украины воюют около 106 российских батальонно тактических групп. При этом военно-политическое руководство РФ планировало задействовать во вторжении в Украину 140 БТГ.

По словам чиновника, у Путина осталось небольшое количество военного ресурса для продолжения ведения боевых действий.

NEW: U.S. assesses Russia has committed 80 percent of battalion tactical groups to Ukraine: senior U.S. defense official



now has 106 BTGs in the country, but still has a "majority" of the 140 units he dedicated to mission.



Putin "doesn't have a whole lot" to add to fight