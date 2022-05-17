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Росія задіяла у війні проти України 167 тисяч солдатів, - Резніков

Фото: російські солдати (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

З моменту початку вторгнення РФ в Україну близько 167 тисяч російських солдатів були застосовані у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова.

"За даними української розвідки, загальне об’єднане угруповання військ, яке застосовується проти України (з урахуванням резервів), нараховує близько 167 тис. особового складу", - зазначив Резніков.

При цьому, за його інформацією, для участі у бойових діях було безпосередньо розгорнуто 91 батальйонно-тактичну группу.

"Ще 55 БТГр може бути залучено з резерву та після відновлення протягом 1-2 місяців", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше в Пентагоні повідомляли, що станом на 16 травня Росія задіяла 80 відсотків батальйонно тактичних груп (БТГ) у війні проти України.

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