Россия задействовала в войне против Украины 167 тысяч солдат, - Резников
С момента начала вторжения РФ в Украину около 167 тысяч российских солдат были применены в войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова.
"По данным украинской разведки, общая объединенная группировка войск, которая применяется против Украины (с учетом резервов), насчитывает около 167 тыс. личного состава", - отметил Резников.
При этом, по его информации, для участия в боевых действиях была непосредственно развернута 91 батальонно-тактическая группа.
"Еще 55 БТГр может быть привлечено из резерва и после восстановления в течение 1-2 месяцев", - добавил министр.
Напомним, ранее в Пентагоне сообщали, что по состоянию на 16 мая Россия задействовала 80 процентов батальонно тактических групп (БТГ) в войне против Украины.
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