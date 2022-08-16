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Россия вывозит технику из белорусского арсенала XIX-го века. СтратКом назвал возможную причину

Новина українською →
Вторник 16 августа 2022 17:53
Россия вывозит технику из белорусского арсенала XIX-го века. СтратКом назвал возможную причину Фото: Россия вывозит технику из белорусского арсенала 19-го века (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне начали вывозить артиллерию из арсенала оружия в Гомеле XIX века. Причиной таких действий могут быть проблемы оккупантов с обеспечением этого вида вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Отметим, что россияне получили доступ к складам и центрам хранения в Беларуси для обеспечения своих войск бронированной техникой.

"Это обусловлено нарастающими проблемами РОВ по своевременному и в нужном количестве обеспечение подразделений боеприпасами и военной техникой, которая быстро утилизируется ВСУ. Ведь расстояния подвозки с каждым днем растут все больше и больше, а базы ремонта и восстановления все дальше и дальше", - сообщают в СтратКоме.

Сейчас оккупационные войска получили доступ к арсеналу 1868 года артиллерийской базы вооружения в Гомеле (Беларусь).

На этой базе хранится в основном артиллерийские системы, а именно САУ "Акация", 2С9 "Нона-С", сотни гаубиц Д-20 и Д-30, гаубицы "Мста-Б".

"То есть российские оккупанты вывозят из Беларуси уже не только тысячи тонн боеприпасов, но и сотни единиц артиллерии и бронированной техники. Неужели у российской армии начали возникать проблемы с артиллерией?"- добавляют в ВСУ.

Напомним, россияне потеряли большое количество БМП-2, поэтому стали завозить их с Беларуси.

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