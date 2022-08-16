Росія вивозить техніку з білоруського арсеналу XIX-го століття. СтратКом назвав можливу причину
Росіяни почали вивозити артилерію з арсеналу зброї у Гомелі XIX століття. Причиною таких дій можуть бути проблеми окупантів із забезпеченням цього виду озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.
Зазначимо, що росіяни отримали доступ до складів та центрів зберігання у Білорусі для забезпечення своїх військ броньованою технікою.
"Це зумовлено наростаючими проблемами РОВ щодо своєчасного та в потрібній кількості забезпечення підрозділів боєприпасами та військовою технікою, яка швидко утилізується ЗСУ. Адже відстані підвезення з кожним днем ростуть все більше і більше, а бази ремонту і відновлення все далі і далі", - повідомляють у СтратКомі.
Наразі окупаційні війська отримали доступ до арсеналу 1868 року артилерійської бази озброєння в Гомелі (Білорусь).
На цій базі зберігається в основному артилерійські системи, а саме САУ "Акація", 2С9 "Нона-С", сотні гаубиць Д-20 та Д-30, гаубиці "Мста-Б".
"Тобто російські окупанти вивозять із Білорусі вже не лише тисячі тонн боєприпасів, а й сотні одиниць артилерії та броньованої техніки. Невже у російській армії почали виникати проблеми з артилерією?" - додають у ЗСУ.
Нагадаємо, росіяни втратили велику кількість БМП-2, тому нпочали стягувати їх з Білорусі.
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