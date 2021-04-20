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Россия выслала двух болгарских дипломатов

Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило двух сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата. Такое решение было принято в ответ на высылку российских дипломатов из Болгарии в марте.

Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Первый секретарь консульской службы посольства Болгарии в России Николай Панайотов и первый секретарь службы по торгово-экономическим вопросам Чавдар Христозов должны покинуть Россию в течение 72 часов.

"Данная мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить "persona non grata" двоих сотрудников посольства России в Софии", - говорится в сообщении.

Напомним, в Болгарии 18 марта во время операции в столице страны Софии задержали несколько подозреваемых в шпионаже в пользу России. Операция была направлена на пресечение разглашения секретной информации болгарскими госслужащими.

Кроме того, прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже. Они собирали информацию относительно планов модернизации болгарской армии и поддержки технической пригодности Вооруженных сил Болгарии.

В марте МИД Болгарии объявил двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата и предписал покинуть Болгарию в течение 72 часов.

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