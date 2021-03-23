В России отреагировали на высылку Болгарией сотрудников российского посольства

Министерство иностранных дел РФ обещает зеркальный ответ на высылку Болгарией сотрудников российского посольства. В ведомстве считают решение болгарской стороны необоснованным.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает ТАСС.

"Приходится констатировать очередное обострение в Болгарии антироссийской "шпиономании", которая по каким-то причинам дала рецидив в канун запланированных на 4 апреля парламентских выборов в стране и на фоне всплеска русофобии на Западе, прежде всего в США.", - заявила Захарова.

Она также призвала Софию прекратить участие в "охоте на ведьм", что, по ее словам, наносит ущерб национальным интересам самой Болгарии.

"В соответствии с дипломатической практикой Российская Федерация оставляет за собой право на зеркальные ответные меры", - отметила Захарова.