ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В России отреагировали на высылку Болгарией сотрудников российского посольства

Новина українською → Москва, Вторник 23 марта 2021 15:35
В России отреагировали на высылку Болгарией сотрудников российского посольства Фото: МИД РФ (flickr.com)
Автор: Андрей Козловский

Министерство иностранных дел РФ обещает зеркальный ответ на высылку Болгарией сотрудников российского посольства. В ведомстве считают решение болгарской стороны необоснованным.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает ТАСС.

"Приходится констатировать очередное обострение в Болгарии антироссийской "шпиономании", которая по каким-то причинам дала рецидив в канун запланированных на 4 апреля парламентских выборов в стране и на фоне всплеска русофобии на Западе, прежде всего в США.", - заявила Захарова.

Она также призвала Софию прекратить участие в "охоте на ведьм", что, по ее словам, наносит ущерб национальным интересам самой Болгарии.

"В соответствии с дипломатической практикой Российская Федерация оставляет за собой право на зеркальные ответные меры", - отметила Захарова.

Напомним, в Болгарии 18 марта во время операции в столице страны Софии задержали несколько подозреваемых в шпионаже в пользу России.

После этого прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже. Они собирали информацию относительно планов модернизации болгарской армии и поддержки технической пригодности Вооруженных сил Болгарии.

В понедельник МИД Болгарии объявил двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата и предписал покинуть Болгарию в течение 72 часов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика шпионаж
NEWS
Маски в парке, салоны по записи, но с транспортом: новые правила локдауна в Киеве
Маски в парке, салоны по записи, но с транспортом: новые правила локдауна в Киеве
DAILY
Фабрика правды. Как и для чего Украина создает Центр борьбы с фейками
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Фабрика правды. Как и для чего Украина создает Центр борьбы с фейками