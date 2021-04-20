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Росія вислала двох болгарських дипломатів

Автор: РБК-Україна

Міністерство закордонних справ Російської Федерації оголосило двох співробітників посольства Болгарії в Москві персонами нон грата. Таке рішення було прийнято у відповідь на висилку російських дипломатів з Болгарії у березні.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Росії.

Перший секретар консульської служби посольства Болгарії в Росії Микола Панайотов і перший секретар служби з торгово-економічних питань Чавдар Христозов повинні покинути Росію протягом 72 годин.

"Дана міра є відповіддю на прийнятий у березні болгарською стороною нічим не вмотивоване рішення оголосити "persona non grata" двох співробітників посольства Росії в Софії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Болгарії 18 березня під час операції в столиці країни Софії затримали кількох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Операція була спрямована на припинення розголошення секретної інформації болгарськими держслужбовцями.

Крім того, прокуратура Болгарії звинуватила двох російських дипломатів у шпигунстві. Вони збирали інформацію щодо планів модернізації болгарської армії і підтримки технічної придатності Збройних сил Болгарії.

У березні МЗС Болгарії оголосив двох співробітників російського посольства в Софії персонами нон грата і наказав покинути Болгарію протягом 72 годин.

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