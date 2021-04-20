Россия выслала двух болгарских дипломатов

Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило двух сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата. Такое решение было принято в ответ на высылку российских дипломатов из Болгарии в марте.

Об этом сообщает пресс-служба МИД России.