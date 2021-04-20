Россия выслала двух болгарских дипломатов
Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило двух сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата. Такое решение было принято в ответ на высылку российских дипломатов из Болгарии в марте.
Об этом сообщает пресс-служба МИД России.
Первый секретарь консульской службы посольства Болгарии в России Николай Панайотов и первый секретарь службы по торгово-экономическим вопросам Чавдар Христозов должны покинуть Россию в течение 72 часов.
"Данная мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить "persona non grata" двоих сотрудников посольства России в Софии", - говорится в сообщении.
Напомним, в Болгарии 18 марта во время операции в столице страны Софии задержали несколько подозреваемых в шпионаже в пользу России. Операция была направлена на пресечение разглашения секретной информации болгарскими госслужащими.
Кроме того, прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже. Они собирали информацию относительно планов модернизации болгарской армии и поддержки технической пригодности Вооруженных сил Болгарии.
В марте МИД Болгарии объявил двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата и предписал покинуть Болгарию в течение 72 часов.