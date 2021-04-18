Россия вышлет 20 чешских дипломатов в ответ на выдворение 18 российских

Министерство иностранных дел России решило выслать из Москвы 20 чешских дипломатов. Это решение последовало за высылкой из Праги 18 сотрудников российского посольства за шпионаж и причастность к диверсии на складе боеприпасов.
Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
По информации ведомства, в МИД России был вызван Посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька.
"Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге", - говорится в заявлении.
Чешской стороне также предъявлено требование "привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии", заявили в МИД РФ.
Напомним, Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства, заявив, что расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.
Как заявил вице-премьер, глава МВД и исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамчек, полиция Чехии с самого начала знала о том, что к взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.