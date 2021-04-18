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Росія висилає 20 чеських дипломатів у відповідь на видворення18 російських

Автор: Олександр Білоус

Міністерство закордонних справ Росії вирішило вислати з Москви 20 чеських дипломатів. Це рішення послідувало за висилкою з Праги 18 співробітників російського посольства за шпигунство і причетність до диверсії на складі боєприпасів.

Про це повідомляється на сайті МЗС РФ.

За інформацією відомства, в МЗС Росії був викликаний Посол Чеської Республіки в Російській Федерації Вітєзслав Півонька.

"Послу заявлено рішучий протест у зв'язку з недружнім актом влади Чехії відносно персоналу російської дипмісії в Празі", - йдеться в заяві.

Чеській стороні також висунуто вимогу "привести кількість співробітників дипмісії в Москві в категорії прийнятих на місці до паритету з числом працівників аналогічної категорії посольства Росії в Чехії", заявили в МЗС РФ.

Нагадаємо, Чехія вислала 18 співробітників російського посольства, заявивши, що розслідування встановило зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів в 2014 році.

Як заявив віце-прем'єр, глава МВС і виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Чехії Ян Гамчек, поліція Чехії з самого початку знала про те, що до вибухів у 2014 році причетні шпигуни ГРУ Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга.

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