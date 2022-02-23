Россия выбрала путь эскалации, но Украина не планирует наступательных операций, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что страна остается преданной лишь дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта на востоке страны. Украина не планирует никаких наступательных операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания Кабмина.

"Наша страна столкнулась с самыми большими вызовами со времен нашей Независимости. Признание Россией псевдообъединений на территории украинского Донбасса - это очередное нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства.. Россия в очередной раз избрала путь угроз, шантажа, военной эскалации", - отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что Украина в свою очередь остается преданной политико-дипломатическому пути решения конфликта.

"Мы не планировали и не планируем наступательных операций, мы стремимся к миру", - подчеркнул премьер.