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Российская агрессия против Украины. Эксперт назвал 5 возможных сценариев развития событий

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Киев, Среда 23 февраля 2022 09:28
Российская агрессия против Украины. Эксперт назвал 5 возможных сценариев развития событий Фото: дальнейшая агрессия РФ против Украины вероятна в крайне короткой перспективе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Эксперт "Украинского института будущего" Илия Куса считает, что дальнейшие агрессивные действия РФ против Украины крайне вероятны уже в короткой перспективе. Он назвал пять возможных сценариев дальнейшего развития событий.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина".

Первый сценарий

Первый, по словам эксперта, - это то самое масштабное вторжение в Украину с разных направлений (основным плацдармом все же будет выбран Донбасс), о котором в последние месяцы постоянно говорили на Западе.

Второй сценарий

Второй, как отмечает Куса, весьма маловероятен. Это условное "Приднестровье 2.0", когда войска РФ выйдут на нынешние границы ОРДЛО, остановятся там и фактически заморозят конфликт на долгие годы с сохранением статус-кво.

Третий сценарий

Третий сценарий - продолжение того, что наблюдалось на Донбассе все последние годы: военный конфликт малой интенсивности, что сопровождается постоянным политическим давлением.

Впрочем, как отметил эксперт, с учетом того, что в ОРДЛО, уже не скрываясь, появятся российские регулярные войска с соответствующим вооружением, ситуация на фронте для Украины станет сравнительно тяжелее.

Четвертый сценарий

Четвертый вариант, как считает Куса, есть условная "конфедерация", предусматривающий поэтапную военную эскалацию (сначала - попытка выйти на админграницу Донецкой и Луганской областей, затем - пробить "коридор" к Крыму, возможно - прорваться в Харьковскую область и др) с целью навязать Украине невыгодное политическое соглашение.

Пятый сценарий

Самой вероятной эксперт считает попытку реализовать условный сценарий "Грузия 2.0", что предполагает повторение агрессивных действий РФ в Абхазии и Южной Осетии - когда российские регулярные войска вместе с местными боевиками проводят несколько "операций по принуждению к миру", с навязыванием невыгодных Украине условий перемирия.

Куса предполагает возможную попытку организации новых "котлов", которые наверняка вызовут резкую реакцию украинцев, в том числе и в Киеве (и послужат дополнительным фактором дестабилизации).

В конце концов, считает Куса, российские войска попытаются выйти на границу Донецкой и Луганской областей и закрепиться на новой линии разграничения.

Напомним, в МИД заявили, что Украина имеет два плана, чтобы остановить российское вторжение.

Добавим, государственный секретарь США Энтони Блинкен раскрыл сценарий военного вторжения России в Украину.

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