Росія обрала шлях ескалації, але Україна не планує наступальних операцій, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що країна залишається відданою лише дипломатичному шляху урегулювання збройного конфлікту на сході країни. Україна не планує жодних наступальних операцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання Кабміну.
"Наша держава стикнулася з найбільшими викликами з часів нашої Незалежності. Визнання Росією псевдооб'єднань на території українського Донбасу - це чергове порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.. Росія вчергове обрала шлях погроз, шантажу, військової ескалації", - зазначив Шмигаль.
Він підкреслив, що Україна в свою чергу залишається відданою політико-дипломатичному шляху вирішення конфлікту.
"Ми не планували і не плануємо наступальних операцій, ми прагнемо миру", - наголосив прем'єр.
Нагадаємо, у МЗС заявили, що Україна має два плани, щоб зупинити російське вторгнення.
Також стало відомо, що подальші агресивні дії РФ проти України вкрай імовірні вже в короткій перспективі - експерт назвав п'ять можливих сценаріїв подальшого розвитку подій.