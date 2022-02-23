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Росія обрала шлях ескалації, але Україна не планує наступальних операцій, - Шмигаль

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Київ, Середа 23 лютого 2022 14:21
Росія обрала шлях ескалації, але Україна не планує наступальних операцій, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що країна залишається відданою лише дипломатичному шляху урегулювання збройного конфлікту на сході країни. Україна не планує жодних наступальних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання Кабміну.

"Наша держава стикнулася з найбільшими викликами з часів нашої Незалежності. Визнання Росією псевдооб'єднань на території українського Донбасу - це чергове порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.. Росія вчергове обрала шлях погроз, шантажу, військової ескалації", - зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що Україна в свою чергу залишається відданою політико-дипломатичному шляху вирішення конфлікту.

"Ми не планували і не плануємо наступальних операцій, ми прагнемо миру", - наголосив прем'єр.

Нагадаємо, у МЗС заявили, що Україна має два плани, щоб зупинити російське вторгнення.

Також стало відомо, що подальші агресивні дії РФ проти України вкрай імовірні вже в короткій перспективі - експерт назвав п'ять можливих сценаріїв подальшого розвитку подій.

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Денис Шмигаль Війська РФ Вторгнення Росії до України
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