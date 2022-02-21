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Сектор нацбезопасности и обороны будет работать в круглосуточном режиме, - Данилов

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Киев, Понедельник 21 февраля 2022 23:47
Сектор нацбезопасности и обороны будет работать в круглосуточном режиме, - Данилов Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Заседание Совета национальной безопасности и обороны еще не закрыто. Следующее заседание состоится в случае необходимости еще раз, члены СНБО работают в круглосуточном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова во время брифинга.

Он отметил, что "Украина всегда выполняла и будет выполнять свои обязательства перед всеми гражданами". Данилов отметил, что это касается и жителей оккупированного Донбасса.

По окончании заседания СНБО выступит президент Владимир Зеленский, он расскажет обо всех принятых решениях.

Напомним, как стало известно, перед заседанием СНБО президент Зеленский провел телефонные переговоры с американским лидером Джо Байденом. Также у него запланирован разговор с британским премьером Борисом Джонсоном.

Кроме того, Зеленский провел срочные консультации с лидерами Франции и Германии. Последние выразили разочарование в связи с российским признанием "ЛДНР".

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