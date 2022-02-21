Сектор нацбезопасности и обороны будет работать в круглосуточном режиме, - Данилов

Заседание Совета национальной безопасности и обороны еще не закрыто. Следующее заседание состоится в случае необходимости еще раз, члены СНБО работают в круглосуточном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова во время брифинга .

Он отметил, что "Украина всегда выполняла и будет выполнять свои обязательства перед всеми гражданами". Данилов отметил, что это касается и жителей оккупированного Донбасса.

По окончании заседания СНБО выступит президент Владимир Зеленский, он расскажет обо всех принятых решениях.