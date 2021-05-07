Россия второй раз за неделю нарушила воздушное пространство Эстонии

Россия во второй раз за неделю нарушила воздушное пространство Эстонии . Самолет Ил-96, сегодня, 7 мая, с включенным транспондером провел около минуты вблизи острова Вайндлоо. Это второй случай за неделю.

"Российский самолет Ил-96 в пятницу без разрешения вошел в воздушное пространство страны вблизи острова Вайндлоо. Он провел в воздушном пространстве Эстонии примерно минуту. Транспондер самолета был включен, но отсутствовал план полета. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии", - говорится в сообщении.

Сегодня, 7 мая, посла РФ вызвали в МИД Эстонии, где ему вручили ноту протеста в связи с инцидентом. В военном ведомстве отметили, что это третье нарушение воздушного пространства российским самолетом за год и второе за эту неделю.