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Россия второй раз за неделю нарушила воздушное пространство Эстонии

Автор: РБК-Украина

Россия во второй раз за неделю нарушила воздушное пространство Эстонии. Самолет Ил-96, сегодня, 7 мая, с включенным транспондером провел около минуты вблизи острова Вайндлоо. Это второй случай за неделю.

Об этом сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.

"Российский самолет Ил-96 в пятницу без разрешения вошел в воздушное пространство страны вблизи острова Вайндлоо. Он провел в воздушном пространстве Эстонии примерно минуту. Транспондер самолета был включен, но отсутствовал план полета. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии", - говорится в сообщении.

Сегодня, 7 мая, посла РФ вызвали в МИД Эстонии, где ему вручили ноту протеста в связи с инцидентом. В военном ведомстве отметили, что это третье нарушение воздушного пространства российским самолетом за год и второе за эту неделю.

Напомним, предыдущий раз нарушение воздушного пространства Эстонии российским самолет зафиксировали 5 мая.

Отметим, в марте 2021 года российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Украины. Инцидент произошел на участке границы в Сумской области.

А в апреле истребители НАТО перехватили над Балтийским морем российские военные самолеты.

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