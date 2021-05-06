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Россия во второй раз с начала года нарушила воздушное пространство Эстонии

Новина українською → Эстония, Четверг 06 мая 2021 19:00
Россия во второй раз с начала года нарушила воздушное пространство Эстонии Фото: российский самолет Ил-96 нарушил границу Эстонии (wikimedia by Alexander Mishin)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российский пассажирский самолет Ил-96 вчера, 5 мая, нарушил воздушное пространство Эстонии. Это уже второй подобный случай с начала 2021 года.

Об этом пишет эстонское агентство ERR.

Нарушение воздушного пространства выявили Силы обороны Эстонии. Российский самолет нарушил эстонскую границу вблизи острова Вайндло и находился в воздушном пространстве страны около минуты.

Все это время транспондер самолета был включен, но не было плана полета. Самолет также не выходил на связь с диспетчерской службой Эстонии.

Сегодня, 6 мая, эстонское Министерство иностранных дел вызвало российского посла и вручило ему ноту протеста.

Напомним, в начале февраля воздушное пространство Эстонии нарушил российский военный транспортный самолет Ил-76МД. Самолет находился на территории Эстонии около минуты. После этого Эстония выражала протест России.

Добавим, в марте 2021 года российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Украины. Инцидент произошел на участке границы в Сумской области.

А в апреле истребители НАТО перехватили над Балтийским морем российские военные самолеты.

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