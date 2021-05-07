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Росія вдруге за тиждень порушила повітряний простір Естонії

Автор: РБК-Україна

Росія вдруге за тиждень порушила повітряний простір Естонії. Літак Іл-96, сьогодні, 7 травня, з включеним транспондером провів близько хвилини поблизу острова Вайндлоо. Це другий випадок за тиждень.

Про це повідомила прес-служба Головного штабу Сил оборони Естонії.

"Російський літак Іл-96 у п'ятницю без дозволу увійшов у повітряний простір країни поблизу острова Вайндлоо. Він провів у повітряному просторі Естонії приблизно хвилину. Транспондер літака був включений, але був відсутній план польоту. Літак не підтримував зв'язок по радіо з диспетчерською службою Естонії", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 7 травня, посла РФ викликали в МЗС Естонії, де йому вручили ноту протесту в зв'язку з інцидентом. У військовому відомстві відзначили, що це третє порушення повітряного простору російським літаком за рік і друге за цей тиждень.

Нагадаємо, попередній раз порушення повітряного простору Естонії російським літак зафіксували 5 травня.

Відзначимо, в березні 2021 року російський вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір України.Інцидент стався на ділянці кордону в Сумській області.

А в квітні винищувачі НАТО перехопили над Балтійським морем російські військові літаки.

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