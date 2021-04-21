ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Истребители НАТО перехватили над Балтийским морем российские боевые самолеты

Новина українською → Брюссель, Среда 21 апреля 2021 22:54
Истребители НАТО перехватили над Балтийским морем российские боевые самолеты Фото: самолет НАТО перехватывает бомбардировщик РФ (ac.nato.int)
Автор: РБК-Украина

Истребители НАТО перехватили над Балтийским морем группу российских боевых самолетов. Они вылетели с материковой части России и несколько часов находились в международном воздушном пространстве, а затем вернулись обратно.

Об этом сообщает пресс-служба Союзного военно-воздушного командования.

Отмечается, что 21 апреля в небе над Балтийским морем были замечены два российских бомбардировщика Ту-160 в сопровождении истребителей Су-27 и Су-35. Их на удалении сопровождал самолет дальнего радиолокационного слежения А-50, который, в свою очередь, прикрывали еще два истребителя. Они провели в международном воздушном пространстве над морем около 3 часов и вернулись на материковую часть России.

В перехвате приняли участие боевые самолеты из Германии и Италии, а также польские и датские истребители F-16 с мест постоянного базирования. Они вылетели с аэродром в Польше, Эстонии и Литвы.

"Мероприятие продемонстрировало бдительность и реакцию НАТО на инциденты в воздухе, а также коллективные усилия наших союзников по обеспечению безопасности воздушного пространства для всех его пользователей", - отметили в пресс-службе.

Фото: самолеты в небе (ac.nato.int))

Ранее истребители Королевских воздушных сил Британии подняли с военного аэродрома на краю города Лоссимут для перехвата двух российских противолодочных самолетов Ту-142.

РБК-Украина писало, что истребители НАТО перехватили бомбардировщики России над Черным морем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия НАТО Российская Федерация Самолет
NEWS
Валютные кредиты украинцев перевели в гривну. Зеленский подписал закон
Валютные кредиты украинцев перевели в гривну. Зеленский подписал закон
DAILY
Александр Ткаченко: Я не совсем понимаю, что такое "украинский русский язык"
Сергей Щербина, Милан Лелич Александр Ткаченко: Я не совсем понимаю, что такое "украинский русский язык"