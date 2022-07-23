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Россия всегда врет: в Конгрессе США призвали предоставить Украине дальнобойные ракеты

Фото: Пол Массаро, старший советник Конгресса США (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Конгрессе США осудили утренний удар России по порту Одессы. Призвали предоставить Украине дальнобойные ракеты HIMARS.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт старшего советника Конгресса США Пола Массаро.

Комментируя утренний удар по Одессе и вчерашнее соглашение о "зерновых коридорах", Массаро заявил, что Россия всегда врет.

По его словам, настало время предоставить Украине дальнобойные ракеты HIMARS.

"Нужно избавиться от этой странной одержимости "эскалацией" и "Третьей мировой войной". Путин (Владимир Путин, президент Российской Федерации, - ред.) в наших мозгах. Он удерживает нас, но мы не сдерживаем его", - пишет старший советник Конгресса.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня с утра в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Позже стало, что оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".

Между тем по словам советника президента США Джейка Салливана, Штаты не готовы поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS к РСЗО.

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