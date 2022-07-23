У Байдена говорят, что не планируют поставлять Украине ракеты ATACMS

В Соединенных Штатах не готовы поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS к РСЗО HIMARS. Такова позиция американского президента Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Джейка Салливана во время выступления на ежегодном форуме по безопасности в Аспене в пятницу, 22 июля.

Помощник главы Соединенных Штатов по национальной безопасности заявил, что есть определенные вещи, которые Байден не готов передавать. "К ним относятся ракеты большой дальности ATACMS, дальность которых составляет 300 км", - отметил Салливан. Он озвучил позицию американского президента относительно того, что "хоть ключевая цель США - сделать все необходимое для поддержки и защиты Украины, еще одной важной целью является не допустить обстоятельств, при которых мир двигался бы в направлении третьей мировой войны".