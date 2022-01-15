Россия о возможности новых переговоров с США: ждем письменных ответов

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия ожидает новых переговоров с США и НАТО по "гарантиям безопасности". Но Москва ожидает от США и НАТО ответов в письменном виде по каждому из предложенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Слуцкого в Telegram .

"Россия, безусловно, рассчитывает на продолжение переговоров, а не их имитацию. Но прежде всего Москва ждет от США и НАТО ответов в письменном виде по каждому из предложенных пунктов", - написал он.

При этом Слуцкий добавил, что вопросы гарантий нерасширения НАТО и неразмещения вооружений вблизи границ России "остаются абсолютным императивом".