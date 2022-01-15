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Россия о возможности новых переговоров с США: ждем письменных ответов

Автор: Валерия Полищук

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия ожидает новых переговоров с США и НАТО по "гарантиям безопасности". Но Москва ожидает от США и НАТО ответов в письменном виде по каждому из предложенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Слуцкого в Telegram.

"Россия, безусловно, рассчитывает на продолжение переговоров, а не их имитацию. Но прежде всего Москва ждет от США и НАТО ответов в письменном виде по каждому из предложенных пунктов", - написал он.

При этом Слуцкий добавил, что вопросы гарантий нерасширения НАТО и неразмещения вооружений вблизи границ России "остаются абсолютным императивом".

Напомним, 13 января состоялась встреча ОБСЕ и России по "гарантиям безопасности". По ее итогам Москва пригрозила "катастрофическими последствиями", если ее требования не будут выполнены.

При этом 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО, а днем ранее прошла встреча делегаций РФ и США.

Добавим, что в Кремле недовольны результатами двух раундов переговоров по "гарантиям безопасности".

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