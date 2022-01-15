Росія про можливість нових переговорів з США: чекаємо письмових відповідей

Глава комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що Росія очікує нових переговорів з США і НАТО щодо "гарантій безпеки". Але Москва очікує від США і НАТО відповідей в письмовому вигляді по кожному із запропонованих пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Слуцького в Telegram .

"Росія, безумовно, розраховує на продовження переговорів, а не їх імітацію. Але перш за все Москва чекає від США і НАТО відповідей письмово по кожному із запропонованих пунктів", - написав він.

При цьому Слуцький додав, що питання гарантій нерозширення НАТО і нерозміщення озброєнь поблизу кордонів Росії "залишаються абсолютним імперативом".