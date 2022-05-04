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Россия воюет только с Украиной. Нет никакой войны с США, НАТО или Западом, - Подоляк

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Украина, Среда 04 мая 2022 14:02
Россия воюет только с Украиной. Нет никакой войны с США, НАТО или Западом, - Подоляк Фото: Михаил Подоляк (presedent.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк заявляет, что Россия ведет прямую войну против украинского народа. Несмотря на некоторые заявления россиян о войне с США, НАТО или Западом, Подоляк убежден, что россияне воюют именно с украинцами на украинской земле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Украины Михаила Подоляка.

"Россия воюет только с Украиной. Нет никакой войны с США, НАТО, Западом, о чем постоянно истерично заявляет РФ, оправдывая свою бездарность, частые поражения, размер армии вторжения и количество безвозвратных потерь. Россия уже 69 дней пытается убить Украину. И тотально получает по зубам", - написал Подоляк.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаила Подоляка отреагировал на ракетные удары по украинским городам. Он заявил, что между Кремлем и ИГИЛ все меньше разницы.

Также мы сообщали, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на обвинения Израиля российским Министерством иностранных дел в поддержке "неонацистского режима" Украины.

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