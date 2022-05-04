ru ua
Ср, 04 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія воює лише з Україною. Немає ніякої війни зі США, НАТО чи Заходом, - Подоляк

Новость на русском →
Україна, Середа 04 травня 2022 14:02
Росія воює лише з Україною. Немає ніякої війни зі США, НАТО чи Заходом, - Подоляк Фото: Михайло Подоляк (presedent.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Радник глави ОП України Михайло Подоляк заявляє, що Росія веде пряму війну проти українського народу. Попри деякі заяви росіяян про війну з США, НАТО чи Заходом, Подоляк переконаний, що росіяни воюють саме з українцями на українській землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави ОП України Михайла Подоляка.

"Росія воює лише з Україно. Немає ніякої війни зі США, НАТО, Заходом, про що постійно істерично заявляє РФ, виправдовуючи свою бездарність, часті поразки, розмір армії вторгнення та кількість безповоротних втрат. Росія вже 69 днів намагається вбити Україну. І тотально отримує по зубах", - написав Подоляк.

Нагадаємо, Радник голови офісу президента Михайла Подоляка відреагував на ракетні удари по українських містах. Він заявив, що між Кремлем і ІДІЛ все менше різниці.

Також ми повідомляли, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на звинувачення Ізраїлю російським Міністерством закордонних справ у підтримці "неонацистського режиму" України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Ірина Подоляк
NEWS
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Агенти без впливу. Що чекає проросійські партії в Україні після війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Агенти без впливу. Що чекає проросійські партії в Україні після війни