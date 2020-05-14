Россия является крупнейшим источником минной угрозы для всего пространства ОБСЕ, - МИД

Партнеры Украины в ОБСЕ осудили поставки Россией вооружений и военной техники поддерживаемым ею вооруженным формированиям, которые продолжают временную оккупацию Донбасса. Об этом сообщает прес-служба МИД по результатам очередного онлайн-заседания Форума безопасного сотрудничества ОБСЕ в рамках председательства Украины по проблематике легких вооружений.

Отмечается, что в центре внимания находилась проблема минной угрозы в зоне развязанного РФ конфликта на Востоке Украины и усилия международных правительственных и неправительственных организаций по ее преодолению.

"Россия - крупнейший источник минной угрозы не только для Украины, но и всего пространства ОБСЕ", - заявил заместитель главы МИД Егор Божок.

Напомним, с начала мая 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано более 10 случаев гибели или ранения мирных жителей. В частности, один человек ранен в результате минного инцидента.

Добавим, глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что украинская власть хотела бы достичь мира на Донбассе и возврат оккупированных территорий до конца этого года, но при этом существует и план "Б", если этого не удастся добиться.