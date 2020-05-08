ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кулеба в Совбезе ООН: война на Донбассе длится дольше Второй мировой

Новости » Политика     08.05.2020 - 20:59
Кулеба в Совбезе ООН: война на Донбассе длится дольше Второй мировой
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Жертвами войны на Донбассе стали более 13 тысяч человек

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-заседании Совета безопасности ООН сравнил длительность войны на Донбассе с длительностью Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Украины в Facebook.

Так, в своем обращении к Совбезу ООН министр иностранных дел заявил, что российская агрессия против Украины длится дольше Второй мировой войны и унесла жизни более 13 тысяч украинцев.

"Российская агрессия против Украины, которая привела к незаконной оккупации Крыма и части Донбасса, уже длится дольше за Вторую мировую войну. Она унесла жизни более 13 тысяч, и привела к ранениям более 27 тысяч человек в самом сердце Европы", - отметил Кулеба.

Также глава украинского внешнеполитического ведомства напомнил, что ООН была создана как глобальная структура, которая должна была бы уберечь следующие поколения от войны.

"75 лет назад, когда мир начал заживлять раны Второй мировой войны, отцы-основатели ООН, среди которых были представители моей страны, создали глобальную структуру, которая должна была оградить следующие поколения от ужасов войны", - подчеркнул он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении ко Дню памяти и примирения напомнил, что жертвой Второй мировой войны стал каждый пятый украинец. Зеленский подчеркнул, что в целом во Второй мировой войне погибли более 8 миллионов украинцев.

Теги Новости Украины ООНДонбассВторая мировая война
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь