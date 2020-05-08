Кулеба в Совбезе ООН: война на Донбассе длится дольше Второй мировой

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Жертвами войны на Донбассе стали более 13 тысяч человек

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-заседании Совета безопасности ООН сравнил длительность войны на Донбассе с длительностью Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Украины в Facebook.

Так, в своем обращении к Совбезу ООН министр иностранных дел заявил, что российская агрессия против Украины длится дольше Второй мировой войны и унесла жизни более 13 тысяч украинцев.

"Российская агрессия против Украины, которая привела к незаконной оккупации Крыма и части Донбасса, уже длится дольше за Вторую мировую войну. Она унесла жизни более 13 тысяч, и привела к ранениям более 27 тысяч человек в самом сердце Европы", - отметил Кулеба.

Также глава украинского внешнеполитического ведомства напомнил, что ООН была создана как глобальная структура, которая должна была бы уберечь следующие поколения от войны.

"75 лет назад, когда мир начал заживлять раны Второй мировой войны, отцы-основатели ООН, среди которых были представители моей страны, создали глобальную структуру, которая должна была оградить следующие поколения от ужасов войны", - подчеркнул он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении ко Дню памяти и примирения напомнил, что жертвой Второй мировой войны стал каждый пятый украинец. Зеленский подчеркнул, что в целом во Второй мировой войне погибли более 8 миллионов украинцев.