Росія є найбільшим джерелом мінної загрози для всього простору ОБСЄ, - МЗС

Партнери України в ОБСЄ засудили постачання Росією озброєнь та військової техніки підтримуваним нею збройним формуванням, які продовжують тимчасову окупацію Донбасу. Про це повідомляє прес-служба МЗС за результатами чергового онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ в межах головування України з проблематики легких озброєнь.

Зазначається, що у центрі уваги перебувала проблема мінної загрози в зоні розв’язаного РФ конфлікту на Сході України та зусилля міжнародних урядових та неурядових організацій з її подолання.

"Росія - найбільше джерело мінної загрози не тільки для України, але й всього простору ОБСЄ", - заявив заступник голови МЗС Єгор Божок.

Нагадаємо, з початку травня 2020 року в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано понад 10 випадків загибелі або поранення мирних жителів. Зокрема, один поранений в результаті мінного інциденту.

Додамо, голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що українська влада хотіла б досягти миру на Донбасі та повернення окупованих територій до кінця цього року, але при цьому існує і план "Б", якщо цього не вдасться домогтися.