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В ООН назвали число жертв среди гражданских на Донбассе с начала 2020 года

Новости » Происшествия     08.05.2020 - 19:04
В ООН назвали число жертв среди гражданских на Донбассе с начала 2020 года
Иллюстративное фото (flickr.com/eu_echo)

С начала мая миссия ООН зафиксировала 11 гражданских жертв

С начала мая 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано более 10 случаев гибели или ранения мирных жителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мониторинговую миссию ООН в Украине по правам человека.

Так, за первые 6 дней мая на Донбассе было зафиксировано 11 случаев гибели или ранения гражданских лиц:

  • 1 погибший и 6 раненых в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов с легких вооружений и стрелкового оружия;
  • 1 раненый в результате минного инцидента;
  • 1 погибший и 2 раненных в результате обращения с взрывоопасным остатком войны.

В частности, в Александровке Донецкой области ранения получили четыре девочки, 2010 и 2013 года рождения.

Кроме того, 7 мая миссия получила сообщение о восьми новых случаях ранений гражданских лиц в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов с легких вооружений в оккупированных Голубовском и Саханке. Среди пострадавших двое детей. Однако пока эти случаи не подтверждены.

В миссии ООН отметили, если новые случаи подтвердятся, то общее количество жертв среди гражданских лиц за период с 1 января по 7 мая 2020 года достигнет 65. Так, с начала года погибли 9 гражданских и еще 56 получили ранения. Эти показатели превышают более чем на треть количество жертв за аналогичный период 2019 года.

"Эти цифры переломают положительную тенденцию к сокращению новых случаев гибели или ранения среди гражданских лиц, которую мы наблюдали до последнего времени", - подчеркнули в организации.

Напомним, ранее сообщалось, что пророссийские боевики 30 апреля и 1 мая совершили обстрел населенного пункта Золотое-4, расположенного вблизи линии соприкосновения на Донбассе. Под вражеский обстрел попали жилой сектор и местная школа.

Теги Новости Украины ООНДонбассООС
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