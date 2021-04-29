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Россия вернет войска к украинским границам: названы сроки

Автор: Анастасия Рокитна

Россия планирует вернуть к украинской границе войска. Это может произойти в конце июля в рамках подготовки к учениям "Запад-2021".

Об этом заявил в эфире "Украина 24" советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович.

Он заявил, что РФ вывела от 30% до 50% личного состава, однако военная техника остается.

"Учитывая, что в сентябре будет активная фаза российско-белорусских учений "Запад-2021", они снова начнут переброску войск в конце июля", - заявил Арестович.

По его словам, в конце июля Украина вернется к той же ситуации, "которая была две недели назад". Но до этого, отметил Арестович, будет встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Ранее в интервью РБК-Украина глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко подтвердил отвод войск РФ от границы, но только в одном направлении.

Напомним, Россия предупредила о "резне" на Донбассе, если изменят минские соглашения.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия должна быть готова к возвращению войск РФ.

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