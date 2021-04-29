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Росія поверне війська до українських кордонів: названо терміни

Автор: Анастасія Рокитна

Росія планує повернути до українського кордону війська. Це може статися наприкінці липня в рамках підготовки до навчань "Захід-2021".

Про це заявив в ефірі " Україна 24" радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

Він заявив, що РФ вивела від 30% до 50% особового складу, проте військова техніка залишається.

"Враховуючи, що у вересні буде активна фаза російсько-білоруських навчань "Захід-2021", вони знову почнуть перекидання військ наприкінці липня", - заявив Арестович.

За його словами, наприкінці липня Україна повернеться до тієї ж ситуації, "яка була два тижні тому". Але до цього, зазначив Арестович, буде зустріч президентів РФ і США Володимира Путіна і Джо Байдена.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко підтвердив відведення військ РФ від кордону, але тільки в одному напрямку.

Нагадаємо, Росія попередила про "різанину" на Донбасі, якщо змінять мінські угоди.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що армія повинна бути готова до повернення військ РФ.

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