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Россия ведет кампанию дезинформации, чтобы оправдать вторжение в Украину, - МИД Британии

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Суббота 15 января 2022 22:25
Россия ведет кампанию дезинформации, чтобы оправдать вторжение в Украину, - МИД Британии Фото: министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс (twitter.com/trussliz)
Автор: Валерия Полищук

Власти России ведут кампанию дезинформации, направленную на оправдание военного вторжения в Украину. В МИД Британии призвали РФ прекратить агрессию против Украины.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение чиновницы в Twitter.

"Россия ведет кампанию дезинформации, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения в суверенную соседнюю Украину. Россия должна прекратить свою агрессию, деэскалацию и начать конструктивные переговоры", - написала она.

Напомним, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Белый дом подготовил 18 сценариев на случай вторжения России в Украину.

Кроме того, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что российский президент Владимир Путин должен выбрать либо путь эскалации и санкций, либо продолжение переговоров.

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