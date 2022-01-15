Россия ведет кампанию дезинформации, чтобы оправдать вторжение в Украину, - МИД Британии
Власти России ведут кампанию дезинформации, направленную на оправдание военного вторжения в Украину. В МИД Британии призвали РФ прекратить агрессию против Украины.
Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение чиновницы в Twitter.
"Россия ведет кампанию дезинформации, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения в суверенную соседнюю Украину. Россия должна прекратить свою агрессию, деэскалацию и начать конструктивные переговоры", - написала она.
Напомним, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Белый дом подготовил 18 сценариев на случай вторжения России в Украину.
Кроме того, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что российский президент Владимир Путин должен выбрать либо путь эскалации и санкций, либо продолжение переговоров.