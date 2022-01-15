Росія веде кампанію дезінформації, щоб виправдати вторгнення в Україну, - МЗС Британії
Влада Росії веде кампанію дезінформації, спрямовану на виправдання військового вторгнення в Україну. У МЗС Британії закликали РФ припинити агресію проти України.
Про це заявила міністр закордонних справ Великобританії Ліз трас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення чиновниці в Twitter.
"Росія веде кампанію дезінформації, спрямовану на дестабілізацію і виправдання вторгнення в суверенну сусідню Україну. Росія повинна припинити свою агресію, деескалацію і почати конструктивні переговори", - написала вона.
Нагадаємо, раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Білий дім підготував 18 сценаріїв на випадок вторгнення Росії в Україну.
Крім того, раніше прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що російський президент Володимир Путін повинен вибрати або шлях ескалації і санкцій, або продовження переговорів.