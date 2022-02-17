Россия увеличила на 7 тысяч человек численность войск возле Украины, - Белый дом

Администрация президента США заявила, что Россия увеличила свое военное присутствие на границе с Украиной на 7 тысяч человек. При этом Москва утверждает, что отвела часть войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Отмечается, что оценка численности была сделана на следующий день после того, как российское правительство заявило о начале отвода.
"Россия увеличила свое присутствие вдоль украинской границы на целых 7000 военнослужащих за последние несколько дней, причем некоторые из них прибыли в среду", - заявил высокопоставленный чиновник.
Напомним, глава военной разведки Британии генерал Джим Хокенхалл заявил, что Россия все еще продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной.
Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что признаков деэскалации со стороны РФ в связи с отводом части российских войск от границ Украины пока нет.
Министр обороны Алексей Резников заявил, что согласно отчету разведки нет доказательств того, что Россия отводит свои войска от границ Украины.
Отметим, российская сторона заявила об отводе части войск из оккупированного Крыма.