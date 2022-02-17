Россия увеличила на 7 тысяч человек численность войск возле Украины, - Белый дом

Администрация президента США заявила, что Россия увеличила свое военное присутствие на границе с Украиной на 7 тысяч человек. При этом Москва утверждает, что отвела часть войск .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

Отмечается, что оценка численности была сделана на следующий день после того, как российское правительство заявило о начале отвода.

"Россия увеличила свое присутствие вдоль украинской границы на целых 7000 военнослужащих за последние несколько дней, причем некоторые из них прибыли в среду", - заявил высокопоставленный чиновник.