Росія збільшила на 7 тисяч осіб чисельність військ біля України, - Білий дім

Адміністрація президента США заявила, що Росія збільшила свою військову присутність на кордоні з Україною на 7 тисяч осіб. При цьому Москва стверджує, що відвела частину військ .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

Відзначається, що оцінка чисельності була зроблена на наступний день після того, як російський уряд заявив про початок відведення.

"Росія збільшила свою присутність уздовж українського кордону на цілих 7000 військовослужбовців за останні кілька днів, причому деякі з них прибули в середу", - заявив високопоставлений чиновник.