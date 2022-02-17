Росія збільшила на 7 тисяч осіб чисельність військ біля України, - Білий дім
Адміністрація президента США заявила, що Росія збільшила свою військову присутність на кордоні з Україною на 7 тисяч осіб. При цьому Москва стверджує, що відвела частину військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Відзначається, що оцінка чисельності була зроблена на наступний день після того, як російський уряд заявив про початок відведення.
"Росія збільшила свою присутність уздовж українського кордону на цілих 7000 військовослужбовців за останні кілька днів, причому деякі з них прибули в середу", - заявив високопоставлений чиновник.
Нагадаємо, глава військової розвідки Британії генерал Джим Хокенхалл заявив, що Росія все ще продовжує нарощувати військову присутність на кордоні з Україною.
Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ознак деескалації з боку РФ у зв'язку з відведенням частини російських військ від кордонів України поки немає.
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що згідно зі звітом розвідки немає доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів України.
Зазначимо, російська сторона заявила про відведення частини військ з окупованого Криму.