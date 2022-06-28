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Россия утром обстреляла Одесскую область: выпущены ракеты из Крыма

Фото: Россия утром обстреляла Одесскую область (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 28 июня, российские оккупанты атаковали Одесскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ОК "Юг".

Удар был совершен крылатой ракетой типа "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион", расположенного во временно оккупированном Крыму.

"Утром была попытка ударить по Измаильскому району, но силами противовоздушной обороны ракета уничтожена над морем", - добавляют военные.

Как сообщалось, ранее появились первые фото последствий вражеских обстрелов Очакова Николаевской области. Российские войска атаковали город утром из РСЗО.

Напомним, также ночью российские войска выпустили по Николаеву около 11 ракет.

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Одесса