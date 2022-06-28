Росія вранці обстріляла Одеську область: випущено ракети з Криму

У вівторок, 28 червня, російські окупанти атакували Одеську область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ОК "Південь".
Удар було здійснено крилатою ракетою типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон", що розташований в тимчасово окупованому Криму.
"Ранком була спроба вдарити по Ізмаїльському району, але силами протиповітряної оборони ракету знищено над морем", - додають військові.
Як повідомлялось, раніше з'явилися перші фото наслідків ворожого обстрілу Очакова Миколаївської області. Російські війська атакували місто вранці з РСЗВ.
Нагадаємо, також вночі російські війська випустили по Миколаєву близько 11 ракет.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.