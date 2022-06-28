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Появились первые фото последствий утреннего обстрела Очакова

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Николаевская область, Вторник 28 июня 2022 10:14
Появились первые фото последствий утреннего обстрела Очакова Фото: последствия обстрела Очакова 28 июня из РСЗО (facebook.com/anna.zamazeeva)
Автор: Мария Кучерявец

Опубликованы первые фото последствий вражеского обстрела Очакова Николаевской области. Российские войска атаковали город утром из РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского областного совета Анну Замазееву в Telegram.

Фото: последствия обстрела Очакова 28 июня из РСЗО (facebook.com/anna.zamazeeva)

Отметим, как ранее стало известно, из-за обстрела Очакова из реактивных систем залпового огня получили ранения шесть человек, четверо из которых дети - трехмесячный младенец в коме, годовалый ребенок и 13 и 16-летние.

Также известно о двух погибших. Из них один шестилетний ребенок.

Напомним, также ночью российские войска выпустили по Николаеву около 11 ракет.

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Николаевская область РСЗО
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