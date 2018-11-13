Россия устраивает провокации на Закарпатье для дестабилизации границ ЕС, - EU Observer

Фото: флаг России (globallookpress.com)

За счет Москвы венгерские праворадикальные организации проводят информационную кампанию против НАТО и ЕС

Подогревание напряжения на Закарпатье может расцениваться как попытка Москвы дестабилизировать ситуацию на восточных границах Европейского союза. Об этом пишет руководитель общественной организации Бизнес-совет ЕС-Украина (EUUBC) Джеймс Уилсон, передает РБК-Украина со ссылкой на его статью в EU Observer.

"Ключевой стратегической целью этих действий, которые спонсируются Россией, является Венгрия. Европейские лидеры, вероятно, остаются слепыми в отношении того, что происходит, и не способны признать потенциальную угрозу, которая возникает для цивилизованной демократии", - подчеркивает он.

Уилсон утверждает, что венгерские праворадикальные организации за счет Москвы проводят агрессивную информационную кампанию против НАТО и ЕС и пытаются исказить и испохабить события, разворачивающиеся на востоке Украины.

Среди таких организаций автор статьи отмечает "Новую венгерскую гвардию", "Молодежное движение шестидесяти четырех округов", "Юношескую армию", "Венгерское движение самообороны" и организацию "Волки". К активности этих объединений причастны российские спецслужбы.

"Они организовывают военные тренировки для их членов, часто с привлечением российских военнослужащих или российских военных дипломатов в качестве инструкторов", - утверждает Уилсон.

Российские дезинформационные кампании, по его словам, должны заверить экстремистские организации, что Венгрия по примеру Крыма, может претендовать на расширение своих границ за счет украинского Закарпатья.

Российская политика в регионе призвана посеять сомнения относительно корректности границ, а также разжечь территориальных конфликт и создать зону дестабилизации. Тем самым объясняется активность венгерских сепаратистских движений в соседних Украине и Румынии.

Одним из инвесторов таких движений автор статьи называет близкого к Владимиру Путину бизнесмена Константина Малофеева, который имеет бизнес-интересы в Венгрии.

"Главная составляющая российской стратегии в Венгрии - создание в стране центра в ЕС прокремлевского правого "Международного движения", - подчеркивает автор статьи.

Ранее РБК-Украина сообщало, член венгерской партии "Йоббик" и представитель областного совета Бекеш в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы Гергьо Тамаш Шаму посетил оккупированный Донбасс 11 ноября для "наблюдения" за "выборами". Вследствие этого посол Украины в Венгрии Любовь Непоп обратилась в Министерство внешней экономики и иностранных дел Венгрии с протестом.