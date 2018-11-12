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Венгрия прекратила выдачу паспортов в Береговом, - Москаль

Новости » Политика    12.11.2018 - 13:09
Венгрия прекратила выдачу паспортов в Береговом, - Москаль
Фото: Геннадий Москаль (УНИАН)

Паспорта теперь выдают в венгерском городе Кишварда

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявил, что Будапешт перенес выдачу своих паспортов жителям Закарпатья из Берегового в соседний венгерский город Кишварда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

По его словам, на экономику региона это никоим образом не влияет. К тому же, Москаль отметил, что до Кишварды з Берегового можно добраться на электричке за семь минут.

"Ничего не изменилось. Ну, перенесли выдачу (паспортов - ред.) в соседнее венгерское город Кишварда. Люди сели на электричку, которая идет семь минут, и они уже в Кишварде и там принимают (гражданство - ред)", - заявил он перед началом Седьмого заседания Совета регионального развития в Киеве.

Напомним, в сентябре разгорелся скандал после того, как на видео зафиксировали выдачу венгерских паспортов гражданам Украины в Береговом. Данный процесс сопровождался инструктажем о том, что не стоит сообщать украинским властям о втором паспорте. Также на видео зафиксировано, как украинцы зачитывают клятву, в которой обещают считать Венгрию своей родиной.

Вследствие этого 4 октября консула Венгрии в городе Берегово объявили персоной нон-грата. Информацию о этом сообщили послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню. В ответ Венгрия выслала украинского дипломата.

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