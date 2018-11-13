Росія влаштовує провокації на Закарпатті для дестабілізації кордонів ЄС, - EU Observer

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За рахунок Москви угорські праворадикальні організації проводять інформаційну кампанію проти НАТО і ЄС

Підігрівання напруги на Закарпатті може розцінюватись як спроба Москви дестабілізувати ситуацію на східних кордонах Європейського союзу. Про це пише керівник громадської організації Бізнес-рада ЄС-Україна (EUUBC) Джеймс Вілсон, передає РБК-Україна із посиланням на його статтю в EU Observer.

"Ключовою стратегічною метою цих дій, які спонсоруються Росією, є Угорщина. Європейські лідери, ймовірно, залишаються сліпими стосовно того, що відбувається, і не здатні визнати потенційну загрозу, яка виникає для цивілізованої демократії", - наголошує він.

Вілсон стверджує, що угорські праворадикальні організації за рахунок Москви проводять агресивну інформаційну кампанію проти НАТО і ЄС та намагаються викривити та сплюндрувати події, що розгортаються на сході України.

Серед таких організацій автор статті зазначає "Нову угорську гвардію", "Молодіжний рух шістдесяти чотирьох округів", "Юнацьку армію", "Угорський рух самооборони" та організацію "Вовки". До активності цих об'єднань причетні російські спецслужби.

"Вони організовують військові тренування для їхніх членів, часто із залученням російських військовослужбовців або російських військових дипломатів в якості інструкторів", - стверджує Вілсон.

Російські дезінформаційні кампанії, за його словами, мають запевнити екстремістські організації, що Угорщина за прикладом Криму, може претендувати на розширення своїх кордонів за рахунок українського Закарпаття.

Російська політика в регіоні покликана посіяти сумніви щодо коректності кордонів, а також розпалити територіальних конфлікт та створити нову зону дестабілізації. Тим самим пояснюється активність угорських сепаратистських рухів в сусідніх Україні та Румунії.

Одним з інвесторів таких рухів автор статті називає близького до Володимира Путіна бізнесмена Костянтина Малофєєва, який має бізнес-інтереси в Угорщині.

"Головна складова російської стратегії в Угорщині - створення в країні центру в ЄС прокремлівського правого "Міжнародного руху", - підкреслює автор статті.

Раніше РБК-Україна повідомляло, член угорської партії "Йоббік" та представник обласної ради Бекеш у Конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи Гергьо Тамаш Шаму відвідав окупований Донбас 11 листопада для "спостереження" за "виборами". Через це посол України в Угорщині Любов Непоп звернулась до Міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини з протестом.