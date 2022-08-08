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Россия устанавливает противопехотные мины вдоль оборонительных линий на Донбассе, - Британия

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Понедельник 08 августа 2022 09:28
Россия устанавливает противопехотные мины вдоль оборонительных линий на Донбассе, - Британия Фото: Россия устанавливает противопехотные мины вдоль оборонительных линий на Донбассе (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные устанавливают противопехотные мины для защиты и ограничения свободы передвижения вдоль своих оборонительных линий на Донбассе. Эти мины способны привести к массовым жертвам как среди военных, так и среди местного гражданского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерство обороны Великобритании в Twitter.

В ведомстве заявляют, что оккупанты в Донецке и Краматорске с большой вероятностью пытались использовать разбрасываемые противопехотные мины ПФМ-1 и ПФМ-1С. Обычно называемые "миной-бабочкой", мины серии ПФМ-1 являются глубоко противоречивым оружием неизбирательного действия.

"Мины ПФМ-1 с разрушительным эффектом были использованы в советско-афганской войне, где они, как утверждается, покалечили большое количество детей, которые приняли их за игрушки", - говорится в сообщении.

В британской разведке считают, что советские запасы, используемые Россией, со временем испортились и теперь являются крайне ненадежными и непредсказуемыми.

"Это представляет угрозу как для местного населения, так и для гуманитарных операций по разминированию", - подчеркнули в Минобороны Британии.

Ранее сообщалось, что в Краматорске оккупанты применяли дистанционное минирование - обстреливали город и окрестности снарядами, которые разрываются не сразу, но могут сдетонировать позже.

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