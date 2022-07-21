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Оккупанты дистанционно минируют Краматорск и окрестности: жителям дали советы

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Украина, Четверг 21 июля 2022 17:54
Оккупанты дистанционно минируют Краматорск и окрестности: жителям дали советы Фото: в Краматорске оккупанты применили дистанционное минирование (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

В Краматорске оккупанты применили дистанционное минирование - обстреливают город и окрестности снарядами, которые разрываются не сразу. Но могут сдетонировать позже, поэтому местных призывают быть внимательнее к неизвестным предметам и любых боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет.

В последнее время захватчики активно обстреливают окружающие населенные пункты города, применяя оружие дистанционного минирования.

Минирование рассчитано на долговременное действие, опасность таких обстрелов, соответственно, будет оставаться длительное время. Оккупанты дистанционно минируют Краматорск и окрестности: жителям дали советы"Важно не пытаться самостоятельно убрать и обезвредить такие снаряды. В период ведения боевых действий для каждого должно срабатывать табу на прикосновение к любым металлическим предметам, оставшимся в результате обстрелов", - говорится в сообщении горсовета.

Там добавили, при обнаружении таких предметов нужно позвонить на 101 или 102 и сообщить о находке.

Напомним, 19 июля россияне дважды обстреляли Краматорск в Донецкой области.

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