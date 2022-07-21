Оккупанты дистанционно минируют Краматорск и окрестности: жителям дали советы

В Краматорске оккупанты применили дистанционное минирование - обстреливают город и окрестности снарядами, которые разрываются не сразу. Но могут сдетонировать позже, поэтому местных призывают быть внимательнее к неизвестным предметам и любых боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет .

В последнее время захватчики активно обстреливают окружающие населенные пункты города, применяя оружие дистанционного минирования.

Минирование рассчитано на долговременное действие, опасность таких обстрелов, соответственно, будет оставаться длительное время. "Важно не пытаться самостоятельно убрать и обезвредить такие снаряды. В период ведения боевых действий для каждого должно срабатывать табу на прикосновение к любым металлическим предметам, оставшимся в результате обстрелов", - говорится в сообщении горсовета.

Там добавили, при обнаружении таких предметов нужно позвонить на 101 или 102 и сообщить о находке.