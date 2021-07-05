UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Россия усилит группировку кораблей в море на фоне учений Sea Breeze

Автор: Мария Кучерявец

Военные РФ намерены усилить группировку кораблей в акватории Черного моря на фоне учений Sea Breeze 2021. В состав будут добавлены ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минобороны РФ.

Известно, что эти корабли сейчас проходят черноморские проливы Дарданеллы и Босфор после учений в Средиземном море. Впоследствии они направятся в пункт постоянного базирования - в аннексированный Крым, а именно в г. Севастополь.

"После прибытия экипажи пополнят запасы, проведут плановый технический осмотр и продолжат выполнение задач по назначению в соответствии с планом боевой подготовки сил флота",- говорится в сообщении.

Напомним, что в Черном море в понедельник, 28 июня, начались учения Sea Breeze 2021.

Добавим, что для наблюдения за международными морскими маневрами Россия вывела в море весь корабельный состав Черноморского флота.

В частности, на фоне маневров Sea Breeze 2021 в водах Черного моря начала военные учения российская подводная лодка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черное морекорабльучения